ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Даниэль Кормье: Я не буду спорить, что Бернс собирается доминировать над Чимаевым

Бой состоится 10 апреля.
05 апреля 2022 09:41
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сделал прогноз на предстоящий бой в рамках турнира UFC 273 между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Хамзат большой парень. У него фантастический удар с огромной силой. У него невероятная борьба и, очевидно, хороший грэпплинг. Мне кажется, давление Хамзата сверху доставляет этим ребятам столько проблем именно потому, что он высокий и крупный.

Могу ли я поспорить, что Бернс будет доминировать над Хамзатом? Нет. Я думаю, что ему бросят вызов, которого мы не видели до сих пор. Разница в размерах будет самой большой проблемой, которую Бернсу предстоит преодолеть в этом бою», — цитирует Кормье MMAJunkie со ссылкой на YouTube-канал Кормье.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.

источник: MMA Junkie
Это интересно:
Ян - о бое со Стерлингом: Этот бой будет интересным, жестким и запомнится болельщикам
Поединок состоится 10 апреля.
05.04.2022 11:59
ММА
автор: Александр Бойченко
Даниэль Кормье: Я не буду спорить, что Бернс собирается доминировать над Чимаевым
Бой состоится 10 апреля.
05.04.2022 09:41
ММА
автор: Александр Бойченко
Шлеменко сделал прогноз на бой-реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга
Второй бой между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля.
04.04.2022 21:37
ММА
Bellator не заинтересован в организации титульных поединков с бойцами из России
Ранее промоушен отменил титульный бой между Токовым и Мусаси.
04.04.2022 12:50
ММА
автор: Владислав Корегин
Хамзат Чимаев: Я чемпион, лучший в истории
Шведский боец не знает поражений на профессиональном уровне.
03.04.2022 22:05
ММА
автор: Максим Скороходов
Бернс заявил, что в процесе подготовки боя с Чимаевым ему помогал Усман
Поединок состоится 10 апреля.
02.04.2022 10:32
ММА
автор: Александр Бойченко
Оливейра - о встрече с Неймаром: Он держал мой пояс у себя дома и его глаза были полны слез
Оливейра является действующим чемпионом UFC в легком весе.
01.04.2022 22:51
ММА
автор: Александр Бойченко
Чимаев - о Усмане: В глубине души он понимает, что я иду за ним, и хочет уйти
Усман является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе.
01.04.2022 21:21
ММА
автор: Александр Бойченко
Емельяненко окончательно покинул Союз ММА России
Ранее спортсмен был президентом организации.
01.04.2022 21:16
ММА
автор: Александр Бойченко
Гэтжи заявил, что Хабиб Нурмагомедов был самым сложным его соперником
Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года.
01.04.2022 17:48
ММА
Как выжить в РПЛ «Спартаку» и Слуцкому? Расклады на концовку футбольного сезона
В оставшихся семи турах красно-белым предстоит решать непривычную задачу сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
Хапов возглавил «Локомотив», Ларссон покинул «Спартак», ЦСКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русский блюз. Тарасенко, Барбашев и Бучневич отгрузили четыре шайбы в ворота Просветова (видео)
Дубль Владимира Тарасенко, три очка Павла Бучневича и гол Ивана Барбашева принесли «Сен-Луису» крупную победу над «Аризоной» (5:1) в очередном матче чемпионата НХЛ.
Юбиляр Гусев «расколдовал» Федорова. Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА благодаря голу Никиты Гусева вырвал волевую победу у московских одноклубников (2:1) и сравнял счет в противостоянии (1-1).
Спасибо, Боб, за эти четыре года! Как Россию покинул последний великий иностранный тренер
Канадец Боб Хартли официально объявил о своем уходе из «Авангарда» и КХЛ.
Так кто номер один — Щербакова или Валиева? Рейтинг лучших фигуристок России
Обновленная табель о рангах наших одиночниц. По итогам олимпийского сезона - и с прицелом на следующий.
«Спартак» еще может сделать «Динамо» чемпионом». Мнение Червиченко
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел для «Плеймейкера» итоги яркого 23-го тура РПЛ.
Сербам — респект! А Фуркаду — гражданство? Как в России оценили поддержку со стороны спортсменов-иностранцев
Спорт все больше погружается в пучину политических разборок. Очередным примером этого стал матч баскетбольной Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.04.2022: на кону 16 381 250 рублей!
4 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Панарин снова дышит в спину Капризову! Очередной поворот в гонке русских звезд НХЛ (видео)
Гол и результативная передача Артемия Панарина в домашнем матче с «Филадельфией» помогли «Рейнджерс» отыграться с 0:3 и завершить вничью основное время, пусть в серии буллитов «летчики» и вырвали победу (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика