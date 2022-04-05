Даниэль Кормье: Я не буду спорить, что Бернс собирается доминировать над Чимаевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сделал прогноз на предстоящий бой в рамках турнира UFC 273 между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Хамзат большой парень. У него фантастический удар с огромной силой. У него невероятная борьба и, очевидно, хороший грэпплинг. Мне кажется, давление Хамзата сверху доставляет этим ребятам столько проблем именно потому, что он высокий и крупный.

Могу ли я поспорить, что Бернс будет доминировать над Хамзатом? Нет. Я думаю, что ему бросят вызов, которого мы не видели до сих пор. Разница в размерах будет самой большой проблемой, которую Бернсу предстоит преодолеть в этом бою», — цитирует Кормье MMAJunkie со ссылкой на YouTube-канал Кормье.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.