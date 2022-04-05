Ян - о бое со Стерлингом: Этот бой будет интересным, жестким и запомнится болельщикам

Российский боец Петр Ян высказался о своем предстоящем бою с действующим чемпионом в легчайшем весовом дивизионе Алджэмейном Стерлингом, который состоится 10 апреля.

«Лагерь прошел отлично. Мы с командой три месяца находились в Таиланде, а позже улетели в США, где было принято решение провести завершающий этап подготовки. Сейчас все нормально, заряжаемся как всегда.

Думаю, Алджэ не будет форсировать события с первого раунда, как это было в нашем предыдущем бою. Для меня важно просто выйти и победить его. Нам нужно закрыть этот вопрос для общественности и для себя. Мои бои никогда не бывают скучными, поэтому я думаю, что этот бой будет интересным, жестким и запомнится болельщикам», — заявил Ян на YouTube-канале UFC.

Напомним, что Петр Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником стал Кори Сэндхаген – российский боец одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона организации.