Октябринский заявил, что Ян находится в лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом

Андрей Октябринский, спарринг-партнер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, рассказал, как изменилась его подготовка между двумя поединками с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Что не так было на сборах в American Top Team первым первым боем? Пётр сам говорил, что для него это был первый опыт проведения подготовки в США. Там всё по-другому. Ему пришлось перестраиваться. В этот раз мы сделали всё возможное, чтобы ему было максимально комфортно. Скажу честно: сейчас он находится в гораздо лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом. Пётр опаснее, острее», - приводит слова Октябринского RT.

Напомним, что в первом бою Ян, будучи чемпионом UFC в легчайшем весе, нанес Cтерлингу запрещенный удар коленом и утратил титул.