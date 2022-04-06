ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хамзат Чимаев: Размажу в один вечер Усмана и Эдвардса

В активе спортсмена победы во всех десяти поединках.
06 апреля 2022 22:49
автор: Александр Поволоцкий

Шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев оценил свои перспективы в полусреднем весе UFC.

Напомним, что 27-летний спортсмен в ночь на 10 апреля проведет бой против бразильца Гилберта Бернса в рамках турнира UFC 273.

«Если в UFC сделают бой Усман — Эдвардс, он кого-то вообще будет волновать? Я так не думаю. Дэйна Уайт хочет устроить наш бой. Леон Эдвардс? Никто не знает этого парня. И Усман, он такой же, знаете. Никто не хочет смотреть на этих парней. Всех хотят видеть, как я размажу их обоих. Если дадут мне обоих этих парней, я размажу их за один вечер», — приводит Sport24 слова Чимаева.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Чимаев заявил, что он бы уничтожил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Кормье
Чимаев выступает в полусреднем весе.
06.04.2022 22:50
ММА
автор: Александр Бойченко
Хамзат Чимаев: Размажу в один вечер Усмана и Эдвардса
В активе спортсмена победы во всех десяти поединках.
06.04.2022 22:49
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Ян обещает избить Стерлинга, если встретит оппонента до поединка
Реванш состоится в американском Джексонвилле (штат Флорида) в ночь на 10 апреля.
06.04.2022 22:19
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Ян хочет добыть досрочную победу в поединке-реванше со Стерлингом
Первый поединок завершился поражением россиянина из-за дисквалификации.
06.04.2022 20:25
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Октябринский заявил, что Ян находится в лучшей форме, чем перед первым боем со Стерлингом
Второй раз спортсмены подерутся в ночь на 10 апреля.
06.04.2022 17:10
ММА
автор: Максим Скороходов
Спарринг-партнер Петра Яна: Стерлингу некуда деваться
Американец в ночь на 10 апреля примет реванш от россиянина.
06.04.2022 15:42
ММА
автор: Максим Скороходов
Октябринский считает, что у Стерлинга мало шансов в реванше против Яна
Поединок пройдет в ночь на 10 апреля в рамках UFC 273.
06.04.2022 15:10
ММА
автор: Максим Скороходов
Спарринг-партнер Яна рассказал подробности его подготовки к реваншу со Стерлингом
Поединок пройдет в ночь на 10 апреля на UFC 273.
06.04.2022 13:30
ММА
автор: Максим Скороходов
Петр Ян заявил, что он не станет жать руку Стерлингу перед боем
Поединок состоится 10 апреля.
05.04.2022 21:09
ММА
автор: Александр Бойченко
Ян - о бое со Стерлингом: Этот бой будет интересным, жестким и запомнится болельщикам
Поединок состоится 10 апреля.
05.04.2022 11:59
ММА
автор: Александр Бойченко
«Челси» без Абрамовича жалок, а Бензема — велик! Как ветеран «Реала» оформил в плей-офф ЛЧ второй хет-трик подряд
«Реал» выиграл в Лондоне первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов у «Челси» (3:1) благодаря трем голам Карима Бензема.
Роман Борисович, что это было?! Сергей Викторович, как вы это делаете? В серии ЦСКА — СКА случилось чудо
В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина столичные армейцы после двух периодов уступали питерским одноклубникам 0:2, но затем совершили суперкамбэк и разгромили соперника 6:2.
Заставят ли Звонареву сдать валютную выручку? Обзор достижений российских «нейтралов»
Несмотря на повальные санкции, некоторые наши спортсмены продолжают выступать на международной арене. Они даже выигрывают!
«Не могу сказать, что судить «Спартак» сложнее, чем другие команды». Николаев — о дисквалификациях арбитров
Бывший судья Алексей Николаев поделился с «Плеймейкером» мнением об отстранении арбитров, допустивших резонансные ошибки в матчах 23-го тура РПЛ.
Тройной удар! Как арбитров Сухого, Панина и Любимова отстранили до конца сезона
По итогам 23-го тура РПЛ сразу пятеро судей понесли наказания.
Девочки Тутберидзе проиграли, мальчики взяли реванш. Парадоксы Великого Новгорода
На последнем представительном турнире-2021/22 - юниорском первенстве России в Великом Новгороде - в одиночном катании победили 12-летние школьники с выдающимися для такого возраста оценками: Мария Гордеева из ЦСКА и Арсений Федотов из школы Этери Тутберидзе.
Капризов забил 40-й гол! А не замахнуться ли теперь на 100 очков? (видео)
Кирилл Капризов отметился голом и пасом в матче «Миннесоты» против «Нэшвилла» (2:6), сохранив отрыв в гонке с Артемием Панариным, две голевые передачи которого обеспечили «Рейнджерс» волевую победу над «Нью-Джерси» (3:1).
Британия покоряет Пиренеи. Как «Ман Сити» и «Ливерпуль» одной ногой шагнули в полуфинал Лиги чемпионов
В первых четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома взял верх над «Атлетико» (1:0), а «Ливерпуль» на выезде переиграл «Бенфику» (3:1).
Васю поздно посадили. Как «Магнитка» после замены вратаря едва не сотворила суперкамбэк
«Металлург» уступил во втором матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактору» – 4:6. Счет в серии стал равным 1-1.
«Подарок» для «Спартака» и другие футбольные мемы
Обзор футбольных новостей в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика