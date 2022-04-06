Хамзат Чимаев: Размажу в один вечер Усмана и Эдвардса

Шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев оценил свои перспективы в полусреднем весе UFC.

Напомним, что 27-летний спортсмен в ночь на 10 апреля проведет бой против бразильца Гилберта Бернса в рамках турнира UFC 273.

«Если в UFC сделают бой Усман — Эдвардс, он кого-то вообще будет волновать? Я так не думаю. Дэйна Уайт хочет устроить наш бой. Леон Эдвардс? Никто не знает этого парня. И Усман, он такой же, знаете. Никто не хочет смотреть на этих парней. Всех хотят видеть, как я размажу их обоих. Если дадут мне обоих этих парней, я размажу их за один вечер», — приводит Sport24 слова Чимаева.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение.