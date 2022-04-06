Чимаев заявил, что он бы уничтожил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Кормье

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что он бы уничтожил в очном поединке бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Даниэля Кормье.

«Братан, я уничтожу тебя. Я размажу тебя в борьбе, брат. Десять из десяти.

В американской борьбе нет техники. Вы только умеете проходить в одну ногу», — сказал Чимаев на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету его ближайшего оппонента Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.