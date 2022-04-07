Макгрегор намекнул, что он готов стать трехкратным чемпионом UFC в ближайшее время

Бывший обладатель чемпионских поясов в двух разных дивизионах, ирландский боец Конор Макгрегор в соцсетях намекнул, что он готов биться за очередную награду, но уже в полусреднем весе.

Действующим чемпионом полусреднего веса является нигериец Камару Усман.

«Тройной чемпион UFC», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Отметим, что в настоящее время Макгрегор продолжает восстановление от полученной травмы в бою с Дастином Порье. Ранее сообщалось, что предстоящим летом будет проведён третий поединок с американцем Нейтом Диазом.