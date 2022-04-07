Стерлинг планирует задушить Яна в первом раунде очного поединка на турнире UFC 273

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг высказался о своих шансах на победу в поединке с россиянином Петром Яном.

Отметим, что второй бой между спортсменами должен состояться в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Первый поединок завершился победой представителя США после того, как Ян нанес запрещенный удар коленом в голову своего соперника.

– Я планирую задушить Яна в первом раунде. Не думаю, что у нас личный конфликт. Просто нет никакого уважения, – цитирует Стерлинга ТАСС.

Напомним, что Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, однако американец снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя был изменен, и соперником россиянина стал Кори Сэндхаген – 29-летний Ян одержал победу судейским решением и взял титул временного чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе.