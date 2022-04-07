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Бернс считает, что казахстанский боец Рахмонов сильнее Чимаева

Очный поединок между Бернсом и Чимаевым состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273.
07 апреля 2022 19:00
автор: Александр Бойченко

Бразильский боец по смешанным единоборствам Гилберт Бернс выразил уверенность, что казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов сильнее его следующего оппонента по UFC 27-летнего Хамзата Чимаева.

«Шавкат лучше Чимаева. У парня 15 досрочных побед. На его счету 15 досрочных побед в 15 боях. Я считаю, что как боец Шавкат намного сильнее Хамзата Чимаева», — цитирует Гилберта Бернса «Спорт-Экспресс».

Шавкат Рахмонов провел в UFC всего три боя, в каждом из которых одержал досрочную победу. Он также является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.

источник: «Спорт-Экспресс»
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