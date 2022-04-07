Стерлинг - о Яне: Есть много боев, где он дергает парней за волосы, тычет в глаз пальцами

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг упрекнул россиянина Петра Яна за то, что он ведет «грязный» стиль в своих боях.

«Конечно, когда ты движешься, всё становится непредсказуемым, но в то же время ты по-прежнему несёшь ответственность за то, куда наносишь удары. Есть много боев, где он дёргает парней за волосы, тычет в глаз пальцами. Он пробил запрещенный удар в поединке с Магомедом Магомедовым. Он дерётся грязно. Это кулачный бой, ты должен контролировать себя как профессионал, потому что это то, на что мы подписываемся», – сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, что Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, однако американец снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя был изменен, и соперником россиянина стал Кори Сэндхаген – 29-летний Ян одержал победу судейским решением и взял титул временного чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе.