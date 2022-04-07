Боец PFL Мохнаткина поделилась ожиданиями от боя между Бернсом и Чимаевым

Представительница России и боец PFL Марина Мохнаткина назвала сильные стороны Гилберта Бернса и Хамзата Чимаева перед проведением их очного поединка.

«Я очень хорошо общаюсь с Гилбертом. У него очень хороший грэпплинг. Он тоже участвует в моей подготовке. Дай бог, чтобы их бой прошёл без травм.

Хамзат Чимаев — это безумный товарищ, который прёт вперёд и не видит преград. Это противостояние двух бойцов, которым я симпатизирую. Гилберт — мой одноклубник, с которым мы реально хорошо общаемся. С Хамзатом у меня тоже прекрасные отношения. У меня нет к нему никакой неприязни. Мне нравятся его харизма, его стиль боя и насколько он доминирует над своими соперниками. Победит сильнейший», — рассказала Марина Мохнаткина «Чемпионату».

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.