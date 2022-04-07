Алджамейн Стерлинг - о бое с Петром Яном: В субботу мы посмотрим, кто есть кто

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг рассказал о том, как к нему относятся болельщики из России.

«Люди любят говорить, понимаешь? Они говорят дерьмо, но не могут за это ответить. В субботу мы посмотрим, кто есть кто. Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», – сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, что Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, однако американец снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя был изменен, и соперником россиянина стал Кори Сэндхаген – 29-летний Ян одержал победу судейским решением и взял титул временного чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе.