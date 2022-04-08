На бой Яна со Стерлингом проданы все билеты

На бой россиянина Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга проданы все билеты.

«Проданы все билеты. Это уже третий раз, когда UFC приезжает в Джексонвилль», - приводит ТАСС слова организаторов поединка.

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.