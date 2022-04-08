Стерлинг заподозрил Яна в применении допинга

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг заподозрил своего будущего соперника по UFC 273 россиянина Петра Яна в положительном допинг-тесте.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян дал положительный результат? То же самое с Т.Дж. Диллашоу, который дал положительный результат. Но USADA так и не поймала Ти Джея, его поймала Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может быть, он чист, может быть, нет. Он снялся с первого боя по личным причинам - я не знаю, что это значит. Люди обманывают и постоянно проходят тест USADA. Это не идеальная система», — сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.