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Стерлинг - перед боем с Яном: Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Многие проиграют деньги

Стерлинг сразится с Яном 10 апреля.
08 апреля 2022 09:38
автор: Александр Бойченко

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг выразил уверенность в своей физической форме перед боем с Петром Яном.

По словам бойца, многие потеряют куча денег, если поставят на россиянина.

«Восстановился на 100 процентов. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо с тех пор, как начал заниматься боевыми искусствами. У меня была эта травма в течение длительного времени, и она, наконец, зажила.

Почему Петр является серьезным фаворитом у букмекеров? Я думаю, это потому, что его последние два выступления были действительно хороши. Люди видели, как я дрался с ним в прошлый раз, и они думают, что это произойдет снова. На самом деле очень много людей потеряют много денег», — сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.

источник: Чемпионат.com
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