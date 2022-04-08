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Шесть тысяч человек устроили флешмоб в поддержку Яна

На турнире UFC 273 Стерлинг и Ян проведут реванш за чемпионский пояс.
Шесть тысяч человек устроили флешмоб в поддержку Яна
08 апреля 2022 13:42
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автор фото: Страница БК «Архангел Михаил» «ВКонтакте»

Сегодня рано утром в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC Петр Ян выходит на свои поединки.

Фото: Страница БК «Архангел Михаил» «ВКонтакте»

В концертном зале «Сима-Ленда» во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC.

Ранее команда Яна вместе с фанатами поддержали чемпиона UFC перед поединком американцем.

Фото: Страница БК «Архангел Михаил» «ВКонтакте»

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.

источник: «Советский спорт»
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