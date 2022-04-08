Монсон допустил возможность проведения поединка с Тактаровым

Американский боец ММА Джефф Монсон, принявший российское гражданство, сообщил о том, что может провести еще один поединок в своей карьере.

Напомним, что в феврале этого года 51-летний спортсмен потерпел поражение от Александра Емельяненко судейским решением в бою на голых кулаках.

– Я планирую провести еще один бой по правилам ММА. С кем, когда и где – пока не знаю. Возможно, это будет последний мой поединок. Соперник? Это может быть любой боец, я жду предложений. Олег Тактаров? Да, почему бы и нет? Этот бой возможен, если поступит такое предложение, – цитирует Монсона Sport24.ru.

Добавим, что в своей карьере Монсон принял участие в 87 поединках, одержав 60 побед и потерпев 26 поражений. Один бой с его участием завершился вничью. Что касается Тактарова, то на счету 54-летнего россиянина 17 побед, два ничейных результата и пять поражений.