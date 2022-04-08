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Стерлинг заплакал на взвешивании перед боем против Яна за титул чемпиона UFC

Поединок состоится в ночь с 9 на 10 апреля в США.
08 апреля 2022 16:43

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян и американец Алджэмейн Стерлинг приняли участие в официальной процедуре взвешивания. В итоге Стерлинг показал на весах 61 кг, а Ян - 60,78 кг.

Примечательно, что представитель США очень эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, заплакав, а затем принявшись кричать.

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.

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