Немков - о поединке Яна против Стерлинга: Американец опасен - легкой прогулки не будет

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя-реванша между американцем Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном.

«В Стерлинга никто не верит - опасно так относиться к нему. Наверное, из-за того, как шел первый поединок. Однако американец все равно опасен - легкой прогулки не будет», - приводит слова Немкова РИА Новости.

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.