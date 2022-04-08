Стерлинг объяснил, почему заплакал после церемонии взвешивания в преддверии боя с Яном

Чемпион UFC, американский боец смешанного стиля (ММА) Алджэмейн Стерлинг объяснил, почему заплакал после церемонии взвешивания в преддверии поединка против россиянина Петра Яна. В итоге Стерлинг показал на весах 61 кг, а Ян - 60,78 кг.

«Для меня это был очень эмоциональный момент. Дело в том, что у меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности. И после всего того, что пережил, у меня чувство, словно мечта исполняется», - приводит слова Стерлинга «Чемпионат»

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.