«Даже не сомневаюсь в этом»: Цзю сделал прогноз на бой-реванш Яна против Стерлинга

Прославленный боксер Константин Цзю поделился ожиданиями от боя-реванша между американцем Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном.

«Я уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом», - приводит слова Цзю «Спорт-экспресс».

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.