Джоджуа сравнила чемпионские бои Яна и Нурмагомедова за титул UFC

Боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа ответила на вопрос, может ли треш-токинг Петра Яна и Стерлинга перерасти в инцидент, как в бою Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.

«Противостояние Хабиба и Конора - это было столкновение двух огней. Между ними была реальная ненависть. За их конфликтом было интересно наблюдать. Стерлинг в этом плане не похож ни на Хабиба, ни на Конора. Он более спокойный и миролюбивый. Я не думаю, что из их перепалки с Яном может разгореться настоящий конфликт», - приводит Джоджуа Vprognoze.ru.

Напомним, Ян и Стерлинг будут драться в рамках турнира UFC 273, который пройдет в американском штате Флорида. Бой россиянина и американца состоится 10 апреля. Начало в 5.00 по московскому времени.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился курьезом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.