Уайт сообщил, что Чимаев проведет бой с Ковингтоном в случае победы над Бернсом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Хамзат Чимаев проведет следующий бой с американцем Колби Ковингтоном в случае, если швед выиграет у своего ближайшего оппонента - Гилберта Бернса.

«Думаю, если Хамзат Чимаев победит в эти выходные, то мы увидим его следующий бой с Колби Ковингтоном. У нас впереди бой на ABC. В идеальном мире, если все пойдет как надо, то я бы с удовольствием посмотрел на бой между Хамзатом и Колби, если Хамзат победит в субботу вечером», — цитирует Дана Уайта MMAJunkie.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.