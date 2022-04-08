Бой Исмаилова и Шлеменко будет перенесен на август

Бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко будет перенесен на 1-1,5 месяца из-за недавней перенесенной операции у дагестанского бойца.

Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе РСС.

Планировалось, что бой топовых российских средневесов состоится в начале июля.

На прошлой неделе Магомед Исмаилов по рекомендации врачей перенес операцию на колене, и российскому бойцу потребуется время, чтобы вернуться к полноценным тренировкам.

Магомед Исмаилов заранее предупредил руководство RCC и Александра Шлеменко о предстоящей операции. Теперь все зависит от сроков выздоровления Магомеда Исмаилова. Новая дата может быть объявлена уже в мае.

На счету Исмаилова 21 профессиональный поединок в ММА, 17 из которых он выиграл, 3 раза потерпел поражение и единожды бой закончился вничью.

В свою очередь, 37-летний Шлеменко провел 75 поединков в смешанных единоборствах с 2004 года, из которых 61 раз его бои завершились триумфом и 13 раз он проиграл.