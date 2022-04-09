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Чимаев и Бернс провели дуэль взглядов перед UFC 273 (видео)

Турнир состоится 10 апреля во Флориде.
09 апреля 2022 00:56
автор: Александр Бойченко

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразильский спортсмен Гилберт Бернс провели дуэль взглядов перед стартом UFC 273 в Джексонвилле (Флорида).

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября прошлого года в рамках турнира UFC 267 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

На счету Бернса 24 профессиональных боя, из которых он 20 выиграл и четырежды потерпел поражение. В своем последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года, он победил американца Стивена Томпсона.

Бойцы сойдутся в основном карде турнира во Флориде. Центральным событием вечера станет бой между Александром Волкановски и Чон Чхан Соном.

источник: UFC Russia
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