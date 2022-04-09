Артем Тарасов: Стерлинг учел все прошлые ошибки, это будет тяжелый бой для Яна

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

– Стерлинг учел все прошлые ошибки, американцы умеют очень быстро учиться. Думаю, что это будет тяжелый бой для Петра. Но если Ян выиграет – я ставлю 55 на 45 в его пользу, – то он в очередной раз подтвердит статус лучшего бойца, – приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.