Анатолий Токов: Петр будет действовать первым номером, и Стерлинг ничего не сможет показать

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

– Я думаю, Петр выиграет, потому что он сильнее Стерлинга. И в первом бою он победил, если не считать этот удар. После того, что случилось в прошлый раз, такой ошибки он уже не допустит. Петр будет действовать первым номером и делать то, что и всегда – все эти свои фишечки в борьбе. И Стерлинг ничего не сможет показать, – приводит слова Токова «РИА Новости».

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.