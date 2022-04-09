Вячеслав Василевский: Думаю, Ян просто вынесет Стерлинга

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Вячеслав Василевский считает, что российский боец Петр Ян будет доминировать над американцем Алджамейном Стерлингом весь бой на UFC 273.

«Думаю, что Ян просто вынесет Стерлинга. Скорее всего, бой пройдёт всю дистанцию, но это будет избиение. Вряд ли Стерлинг сможет что-то противопоставить Петру. Да, Алджэмейн будет сопротивляться, но каких-то шансов у него нет. К тому же Ян сейчас особенно мотивирован, вдобавок, он отлично изучил Стерлинга и его манеру вести бой. На мой взгляд, все пять раундов будут в пользу Петра», — рассказал Василевский «Чемпионату».

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.