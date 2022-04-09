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Эмеев - об угрозах Давишвили в сторону Яна: Ничего такого не будет, у UFC много охраны

Ранее грузинский боец заявил, что заставит Яна извиниться
09 апреля 2022 21:42
автор: Александр Бойченко

Боец UFC в полусредней весовой категории Рамазан Эмеев поделился мнением относительно конфликта Мераба Давишвили и Петра Яна перед стартом UFC 273 во Флориде.

«Шансы всегда есть, но Ян не должен их дать. Петр лучше подготовлен, и в тот раз досрочно выиграл, можно сказать. В Америке эти конфликты – часть шоу. Я думаю, Ян с этим справится. Двалишвили намерен заставить Яна извиниться? Он просто тоже хочет в теме быть, в игре. Думаю, они все быстро уладят, потому что UFC это предусматривает, там сейчас много охраны будет. Ничего такого не будет», – сказал Эмеев «Чемпионату».

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.

источник: Чемпионат.com
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