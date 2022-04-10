Чимаев одержал победу над Бернсом в рамках турнира UFC 273

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса из Бразилии на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле (США).
Отметим, что поединок между спортсменами продлился все три раунда – судьи единогласно отдали победу Чимаеву со счетом 29-28, 29-28, 29-28.
Добавим, что в своей карьере Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом 27-летний спортсмен не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.
источник: «Советский спорт»