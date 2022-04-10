Ян заявил, что выиграл три раунда в поединке со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян обратился к судьям после поражения в поединке с представителем США Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

Отметим, что бой завершился победой американского спортсмена раздельным решением арбитров по итогам пяти проведенных раундов – 48:47, 47:48, 48:47.

– Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвертый и пятый. Мне нужен рематч, – сказал Ян после боя.

Добавим, что Стерлинг смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Это победа стала для него 21-й в карьере при трех поражениях. Что касается Яна, то 29-летний россиянин потерпел свое третье поражение при 16 победах.