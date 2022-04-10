Волкановски победил Корейского зомби техническим нокаутом, защитив титул UFC в полулегком весе

Главный бой турнира UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, между Александром Волкановски и Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский зомби завершился победой представителя Австралии.

Отметим, что Волкановски победил своего соперника в четвертом раунде техническим нокаутом. Таким образом, австралийский спортсмен смог защитить титул промоушена в полулегком весе.

В данный момент на счету 33-летнего Волкановски 23 победы и одно поражение в карьере. Что касается Чон Чхан Сона, то на счету 35-летнего южнокорейца 17 побед и семь поражений.