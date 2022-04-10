Глава UFC считает провальным решение судей присудить победу Стерлингу в бою с Яном

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением по поводу результата поединка между россиянином Петром Яном и представителем США Алджамейном Стерлингом.

Отметим, что бой завершился победой американского спортсмена раздельным решением судей по итогам пяти проведенных раундов – 48:47, 47:48, 48:47.

– Мне кажется, судьи провалили бой. Я поставил 3:2 по раундам, но в другую сторону, – цитирует Уайта известный обозреватель и эксперт Марк Раймонди на одной из своих страниц в соцсетях.

Таким образом, Стерлинг смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Это победа стала для него 21-й в карьере при трех поражениях. Что касается Яна, то на счету 29-летнего россиянина 16 побед и три поражения.