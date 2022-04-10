Кадыров прокомментировал победу Чимаева в поединке с бразильцем Бернсом на турнире UFC 273

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался по поводу победы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над Гилбертом Бернсом из Бразилии на турнире UFC 273.

Отметим, что судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

– Доказал, что он король клетки! – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Добавим, что Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.