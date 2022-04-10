Алджамейн Стерлинг: Ян надрал мне задницу в четвертом и пятом раундах

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг поделился своими эмоциями после победы над представителем России Петром Яном на турнире UFC 273.

Отметим, что 32-летний спортсмен выиграл у своего соперника раздельным решением судей по итогам пяти раундов – 48:47, 47:48, 48:47. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

– Многие люди списывали меня со счетов после первого боя, однако я говорил, что это ошибка. Ян надрал мне задницу в четвертом и пятых раундах, но в этом и заключается все прелесть бойцовской игры. Первый раунд был очень близким, но я все равно считаю, что оказался сильнее Яна. Его давление действительно было очевидно, но это не имеет ценности, если нет ударов, – сказал Стерлинг после боя.

Добавим, что два арбитра из трех присудили победу Стерлингу. Согласно их запискам, американец выиграл первые три раунда и уступил в последних двух. Третий рефери отдал победу россиянину в первом, четвертом и пятом раундах.