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Александр Шлеменко: Для меня Ян этот бой выиграл, для судей выиграл Стерлинг

Россиянин уступил своему сопернику раздельным решением судей.
10 апреля 2022 11:27
автор: Владислав Корегин

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко подвел итоги поединка между своим соотечественником Петром Яном и представителем США Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

Отметим, что американец одержал победу над своим соперником раздельным решением судей – 48:47, 47:48, 48:47. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

– Для меня Петя этот бой выиграл, для судей выиграл Стерлинг. Однозначно у судей есть понимание, что пояс у чемпиона надо отнимать более уверенно. Не только в ММА, а вообще в спорте. Чемпион всегда фаворит. Тем более, если это свой чемпион, – приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, что два арбитра из трех присудили победу Стерлингу. Согласно их запискам, американец выиграл первые три раунда и уступил в последних двух. Третий рефери отдал победу россиянину в первом, четвертом и пятом раундах.

источник: Чемпионат.com
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