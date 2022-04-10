Ян записал видеообращение к болельщикам после поражения от Стерлинга на турнире UFC 273

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян обратился к своим фанатам после поражения в поединке с представителем США Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

– Всем здравствуйте. Всем спасибо за вашу поддержку, пишете и поддерживаете. Бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу. Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, жизнь на этом не заканчивается. Еще прорвемся, всем большое спасибо, – сказал Ян в видео, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.