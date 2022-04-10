«Ян попал под санкции». Исмаилов объяснил причины поражения Петра от Стерлинга

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на поражение Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Что мы должны учитывать, а вернее должны были учитывать судьи! Первое - за кем давление и прессинг в первом раунде, второе - два последних раунда (чемпионские) предпочтительнее двух начальных! Итог, как я увидел, 1,4,5 раунды за Петей! Но в данном случае, как я понимаю, все эти доводы перечеркнули санкции! Другого объяснения этому я не нахожу!» - написал Исмаилов в соцсетях.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.