Емельянов считает, что в результат боя Ян - Стерлинг вмешалась политика

Тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов, который является бывшим партнером Петра Яна по тренировкам, поделился мнением о поражении российского бойца от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Считаю, что Петя выиграл первый, четвертый и пятый раунды. Не понятно, за что Стерлингу отдали стартовый раунд. Мы не увидели в углу флаг России, хотя все остальные были. К сожалению, не обошлось без политики, как мне кажется», - приводит слова Емельянова RT.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.