Тарасова отреагировала на поражение Яна от Стерлинга в бою за титул чемпиона UFC

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна поделилась мнением о поражении Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Не могу оценивать, засудили Петра или нет, но сейчас нашим оставшимся спортсменам выступать намного сложнее. Им не дадут выиграть что-то просто так, надо быть на две головы сильнее соперника - тогда можно на что-то рассчитывать», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.