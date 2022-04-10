Корешков уверен, что Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков отреагиварол на выступление россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артем Левин подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен», — сказал Корешков RT.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.