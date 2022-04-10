Бикрев считает, что Стерлинг чудом одержал победу над Яном

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев отреагировал на поражение российского бойца Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Петя дал шанс, бой получился спорным.Ничего страшного не произошло. Не было тяжёлого поражения, после которого Яна стоило бы списывать со счетов. Стерлинг выиграл чудом», - приводит слова Бикрева RT.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.