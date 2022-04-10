Емельяненко - об арбитрах в бою Ян - Стерлинг: Видимо, решили судить по личным предпочтениям

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на поражение Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Судейство - это отдельный разговор. Видимо, решили судить по личным предпочтениям, а не по бою. Вплоть до влияния политической обстановки, по-другому я не могу понять логику данного решения», - приводит слова Емельяненко «Матв ТВ».

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.