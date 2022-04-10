Штырков считает, что Яну не дадут реванш со Стерлингом в ближайшее время

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков отреагировал на поражение Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Можно много говорить на тему того, что повлияло на решение судей. Не хотелось бы привязывать политику к спорту, но без этого сейчас никак. Яну точно не дадут реванш в ближайшее время, но ему не с кем драться в дивизионе. Он всех переедет, как и делал это ранее», - приводит слова Штыркова RT.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.