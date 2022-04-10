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Тактаров назвал великой победу Чимаева над Бернсом на турнире UFC 273

Спортсмен выиграл единогласным решением судей.
10 апреля 2022 18:41

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу победы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над Гилбертом Бернсом из Бразилии на турнире UFC 273.

Отметим, что судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

«Великая победа Хамзата Чимаева. Если бы бой длился пять раундов, а не три, то тактически все можно было построить иначе - менее травмоопасно», - приводит слова Тактарова «Чемпионат».

Добавим, что Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.

источник: Чемпионат.com
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