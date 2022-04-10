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Чимаев назвал свою главную ошибку в бою с Бернсом на турнире UFC 273

Спортсмен выиграл единогласным решением судей.
10 апреля 2022 21:52

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своей главной ошибке в поединке с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.

«Я был слишком заряжен, чтобы нокаутировать его. Я всю неделю говорил об этом. И попытался его вырубить, но это было моей ошибкой. Этот парень оказался очень жестким», - приводит слова Чимаева «Чемпионат».

Отметим, что судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

Добавим, что Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.

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