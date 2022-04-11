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Хамзат Чимаев: Не ожидал, что Бернс такие удары выдержит, в следующий раз встретимся – вырублю

Шведский боец чеченского происхождения одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.
11 апреля 2022 11:12

Хамзат Чимаев признался, что с его стороны не было недооценки соперника.

«Нужно учиться, много ошибок сделал. Хотел его вырубить, гонялся за нокаутом и потому много пропускал. Но так, в целом, доволен. Люблю свое дело. Все так хайповали по поводу этого боя, будто он главный был, я зарядился на нокаут. А нужно было аккуратнее в начале работать.

В следующий раз буду знать. Хороший урок. Недооценки с моей стороны не было, я знал, что Бернс жесткий. Но не ожидал, что он такие тяжелые удары выдержит. В следующий раз встретимся – вырублю», – передает слова Чимаева Sport24.ru.

Напомним, что 27-летний Чимаев одержал победу над бразильцем единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Теперь в активе бойца 11 побед и ни одного поражения.

источник: Sport24.ru
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Хамзат Чимаев: Не ожидал, что Бернс такие удары выдержит, в следующий раз встретимся – вырублю
Шведский боец чеченского происхождения одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.
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