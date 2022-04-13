Немков заявил, что политический момент помог Стерлингу в бое с Яном

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, почему судьи отдали победу Алджамейну Стерлингу в бое с Петром Яном.

«Если честно, я не смотрел бой. По нарезкам скажу, что там доминировали и Стерлинг, и Ян. Как я понял, второй и третий раунды забрал Стерлинг, четвертый и пятый — Петя, а первый раунд был равным, но победу все равно отдали туда. Тут уже, конечно же, политический момент помог Стерлингу. Мы сейчас в таких условиях деремся, что надо либо явно выигрывать, либо — досрочно», - приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

Стерлинг защитил чемпионский титул в легчайшем весе. Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.