Вадим Немков: Надо забирать все пять раундов, чтоб у судей не было возможности отдать бой Андерсону

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался перед боем против американца Кори Андерсона в финале Гран-при.

«Понимаю, что надо работать и забирать все пять раундов. Чтобы у судей вообще не было возможности отдать бой в ту сторону. А лучше закончить все досрочно.

Пока стараюсь не думать о миллионе долларов. Пока он не упадет на банковский счет, думать о нем смысла нет. Главное – выиграть бой, а там уже все будет…» – сказал россиянин для Sport24.ru.

Напомним, Немков и Андерсон проведут бой 16 апреля на турнире Bellator 277. Ориентировочное начало поединка – 5.00 по Москве.