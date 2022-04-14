Мухаммад встал на защиту Чимаева: Он все еще отличный парень, который может побить всех в дивизионе

Американский боец ММА Белал Мухаммад высказался в адрес уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

Напомним, в крайнем поединке 27-летний швед одолел судейским решением бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Перед боем Чимаев заявлял, что легко расправится с соперником, однако, Бернс выстоял до финального гонга и показал достойное выступление.

«Фанаты поставили его на такую высоту, что теперь, когда он не с такой уж легкостью победил второго номера в рейтинге, его начали считать отстоем. Ребят, он все еще отличный парень, который может побить всех в дивизионе, кроме меня.

В третьем раунде они с Гилбертом оба устали, но дрались от души, поэтому было бы интересно посмотреть, что бы произошло еще через два раунда», – добавил Мухаммад для MMAJunkie.