Немков оказался легче Андерсона на взвешивании перед боем на турнире Bellator 277

Российский боец ММА Вадим Немков и представитель США Кори Андерсон прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в ночь на 16 апреля в рамках финала Гран-при полутяжеловесов на турнире Bellator 277.

Отметим, что весы под Немковым показали 92,71 кг, а под американцем – 92,98 кг.

Добавим, что в своей карьере 29-летний Немков одержал 14 побед и потерпел два поражения. Что касается Андерсона, то на счету 32-летнего спортсмена из США 18 побед и пять поражений.